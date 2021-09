Sainte-Agathe-en-Donzy Sainte-Agathe-en-Donzy Loire, Sainte-Agathe-en-Donzy Randonnée pédestre des belettes Sainte-Agathe-en-Donzy Sainte-Agathe-en-Donzy Catégories d’évènement: Loire

Randonnée pédestre des belettes 2021-09-12 08:00:00 – 2021-09-12 15:00:00 Salle des fêtes Le bourg
Sainte-Agathe-en-Donzy

Sainte-Agathe-en-Donzy Loire Sainte-Agathe-en-Donzy EUR 3 8 Cette randonnée a pour but de retrouver le plaisir de parcourir les sentiers balisés en toute sécurité tout en aidant les associations de Sclérosés en Plaques et l’enfance inadaptée pour lesquelles vous pourrez faire un don. Pass sanitaire obligatoire. marinette.maillavin@orange.fr dernière mise à jour : 2021-08-31 par Office de Tourisme Forez Est

Détails Catégories d’évènement: Loire, Sainte-Agathe-en-Donzy Autres Lieu Sainte-Agathe-en-Donzy Adresse Salle des fêtes Le bourg Ville Sainte-Agathe-en-Donzy lieuville 45.83841#4.3056