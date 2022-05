RANDONNEE PEDESTRE DES 3 MONTS Affoux Affoux Catégories d’évènement: Affoux

Rhône

2022-05-08

2022-05-08 08:00:00 08:00:00 – 2022-05-08 15:00:00 15:00:00

Affoux Rhône Affoux EUR 3 10 Randonnée pédestre des Trois Monts organisée par le comité des fêtes. 6 circuits de 6, 10, 15, 18, 25, 32 kms dont 90 % de sentiers ! Ravitaillement (1 à 5, selon sur tous les circuits,) saucisson fromage et barre chocolatée offert à l’arrivée. Affoux

