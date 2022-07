Randonnée pédestre d’Enfance Action Saint-Médard-d’Excideuil Saint-Médard-d'Excideuil Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Médard-d'Excideuil

Randonnée pédestre d’Enfance Action Saint-Médard-d’Excideuil, 17 juillet 2022, Saint-Médard-d'Excideuil. Randonnée pédestre d’Enfance Action

Mairie Saint-Médard-d’Excideuil Dordogne

2022-07-17 – 2022-07-17 Saint-Médard-d’Excideuil

Dordogne Saint-Médard-d’Excideuil EUR 4 « C’est en toute humilité qu’Enfance Action soutient des projets depuis plus de 16 ans au Sénégal. Persuadé de ne pas changer le monde, ses bénévoles restent convaincus que cette aide, même minime, peut tracer la voie d’un développement durable et donner l’espoir à beaucoup d’une vie meilleure dans son pays, dans sa culture. »

L’association vous invite pour une boucle d’environ 7 km.

Une participation de 4€ sera demandée. L’association humanitaire vous invite pour une boucle d’environ 7 km.

Une participation de 4€ sera demandée. « C’est en toute humilité qu’Enfance Action soutient des projets depuis plus de 16 ans au Sénégal. Persuadé de ne pas changer le monde, ses bénévoles restent convaincus que cette aide, même minime, peut tracer la voie d’un développement durable et donner l’espoir à beaucoup d’une vie meilleure dans son pays, dans sa culture. »

L’association vous invite pour une boucle d’environ 7 km.

Une participation de 4€ sera demandée. ot lanouaille

Saint-Médard-d’Excideuil

dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Médard-d'Excideuil Autres Lieu Saint-Médard-d'Excideuil Adresse Mairie Saint-Médard-d'Excideuil Dordogne Ville Saint-Médard-d'Excideuil lieuville Saint-Médard-d'Excideuil Departement Dordogne

Saint-Médard-d'Excideuil Saint-Médard-d'Excideuil Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-medard-dexcideuil/

Randonnée pédestre d’Enfance Action Saint-Médard-d’Excideuil 2022-07-17 was last modified: by Randonnée pédestre d’Enfance Action Saint-Médard-d’Excideuil Saint-Médard-d'Excideuil 17 juillet 2022 Mairie Saint-Médard-d'Excideuil Dordogne

Saint-Médard-d'Excideuil Dordogne