Randonnée pédestre de Saint Jean de Thouars Rue des Petits Bournais Saint-Jean-de-Thouars, dimanche 7 avril 2024.

Randonnée pédestre de Saint Jean de Thouars Rue des Petits Bournais Saint-Jean-de-Thouars Deux-Sèvres

Participez à cette randonnée pédestre qui vous mènera hors des sentiers battus au travers de paysages aussi variés que préservés.

Enfilez de bonnes chaussures pour parcourir la plaine thouarsaise et découvrir les richesses touristiques naturelles du Saint Jeantais à travers 3 parcours de randonnée pédestre de 6km, 10km et 14km pour les plus sportifs. Café et brioche seront offerts au départ, un ravitaillement est programmé sur les parcours. Alors tous à vos baskets ! 2 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 08:00:00

fin : 2024-04-07

Rue des Petits Bournais Départ de la Garderie

Saint-Jean-de-Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine ape.stjeandethouars@gmail.com

L’événement Randonnée pédestre de Saint Jean de Thouars Saint-Jean-de-Thouars a été mis à jour le 2024-02-21 par Maison du Thouarsais