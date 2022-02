Randonnée pédestre de Pâques et chasse au oeufs Lavardin Lavardin Catégories d’évènement: Lavardin

Loir-et-Cher

Randonnée pédestre de Pâques et chasse au oeufs Lavardin, 18 avril 2022, Lavardin. Randonnée pédestre de Pâques et chasse au oeufs Lavardin

2022-04-18 08:00:00 – 2022-04-18

Lavardin Loir-et-Cher Lavardin Randonnée pédestre de Pâques et chasse au oeufs. Pour la randonnée du matin, différentes boucles seront possible selon votre niveau. Inscriptions sur place. 14h : chasse aux oeufs dans le château pour les 2-11ans. Places limitées (inscriptions sur place : au château). Une journée : 2 animations à Lavardin ! lesamisdelavardin41@gmail.com +33 6 63 53 77 13 Randonnée pédestre de Pâques et chasse au oeufs. Pour la randonnée du matin, différentes boucles seront possible selon votre niveau. Inscriptions sur place. 14h : chasse aux oeufs dans le château pour les 2-11ans. Places limitées (inscriptions sur place : au château). CDT41-enola

Lavardin

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Lavardin, Loir-et-Cher Autres Lieu Lavardin Adresse Ville Lavardin lieuville Lavardin Departement Loir-et-Cher

Lavardin Lavardin Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lavardin/

Randonnée pédestre de Pâques et chasse au oeufs Lavardin 2022-04-18 was last modified: by Randonnée pédestre de Pâques et chasse au oeufs Lavardin Lavardin 18 avril 2022 Lavardin loir-et-cher

Lavardin Loir-et-Cher