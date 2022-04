Randonnée pédestre de l’ASPTT Rando Saint-Prest Saint-Prest Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Saint-Prest Eure-et-Loir Saint-Prest Départ de la plaine de jeux. Boucle de 14 km à allure modérée. Renseignement au 07 71 62 79 92. randonnée pédestre inscrite dans le calendrier de la FFrandonnée Eure-et-Loir. https://eure-et-loir.ffrandonnee.fr/ Dimanche 15 mai à 14h00 à Saint-Prest : randonnée pédestre de l’ASPTT Rando. +33 7 71 62 79 92 Départ de la plaine de jeux. Boucle de 14 km à allure modérée. Renseignement au 07 71 62 79 92. randonnée pédestre inscrite dans le calendrier de la FFrandonnée Eure-et-Loir. https://eure-et-loir.ffrandonnee.fr/ pexels

