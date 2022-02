RANDONNÉE PÉDESTRE DE LA MJC La Vôge-les-Bains La Vôge-les-Bains Catégories d’évènement: La Vôge-les-Bains

RANDONNÉE PÉDESTRE DE LA MJC La Vôge-les-Bains, 20 mars 2022

2022-03-20 14:00:00 – 2022-11-25 17:00:00

La Vôge-les-Bains Vosges La Vôge-les-Bains 5 EUR Randonnée de 3h30 environ (12-15 km), réservée aux bons marcheurs, rythme soutenu. Prévoir des chaussures de marche, bâtons éventuellement et de l’eau. Encadrée par la section Marche de la MJC. Certificat médical et Carte MJC à 5€ (sur inscription à l’Office de Tourisme de Bains-Les-Bains, valable 3 semaines). Départ chaque jeudi place du marché, autour de Bains-les-Bains avec ou sans covoiturage. claude.bienaime@orange.fr +33 3 29 36 31 75 JF HAMARD

