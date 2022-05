Randonnée pédestre de la fête communale

Randonnée pédestre de la fête communale, 29 mai 2022, . Randonnée pédestre de la fête communale

2022-05-29 – 2022-05-29 Rdv à 9h à la salle polyvalente. Rens./résa. : Pascal 06 27 81 03 61 ou Stéphane 06 70 02 51 30 Dans le cadre de la fête communale, randonnée pédestre de 10km. Rdv à 9h à la salle polyvalente. Rens./résa. : Pascal 06 27 81 03 61 ou Stéphane 06 70 02 51 30 dernière mise à jour : 2022-03-05 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville