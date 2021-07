RANDONNEE PÉDESTRE DE BOTZ EN MAUGES Mauges-sur-Loire, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Mauges-sur-Loire.

RANDONNEE PÉDESTRE DE BOTZ EN MAUGES 2021-07-11 08:00:00 – 2021-07-11 10:00:00 SALLE DES SPORTS BOTZ-EN-MAUGES

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Mauges-sur-Loire

11 11 EUR Le comité des fêtes de Botz-en-Mauges, organise une randonnée pédestre le dimanche 11 juillet.

Au programme, 3 circuits pédestres de 8, 11 et 18 kms et un circuit poussettes.

Départ entre 8h et 10h à la salle de sport de Botz-en-Mauges.

Animations, ravitaillement et repas à l’arrivée. Prévoir son gobelet !

Randonnée pédestre organisée par le comité des fêtes de Botz en Mauges !

+33 6 73 60 65 72

Le comité des fêtes de Botz-en-Mauges, organise une randonnée pédestre le dimanche 11 juillet.

Au programme, 3 circuits pédestres de 8, 11 et 18 kms et un circuit poussettes.

Départ entre 8h et 10h à la salle de sport de Botz-en-Mauges.

Animations, ravitaillement et repas à l’arrivée. Prévoir son gobelet !

dernière mise à jour : 2021-07-05 par