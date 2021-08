Carentan-les-Marais Carentan-les-Marais 50500, Carentan les Marais Randonnée pédestre dans l’Espace Naturel Sensible Carentan-les-Marais Carentan-les-Marais Catégories d’évènement: 50500

Carentan les Marais

Randonnée pédestre dans l’Espace Naturel Sensible Carentan-les-Marais, 19 septembre 2021, Carentan-les-Marais. Randonnée pédestre dans l’Espace Naturel Sensible 2021-09-19 09:30:00 09:30:00 – 2021-09-19 La Maison du Parc 3 village Ponts d’Ouve

Un animateur vous attend pour emprunter 5 km de sentier longeant prairies humides, roselières, plan d'eau et fossés d'un espace devenu incontournable pour connaître les marais. Ce parcours permettra de découvrir le patrimoine naturel et paysager de notre chère zone humide.

accueil@parc-cotentin-bessin.fr +33 2 33 71 65 30 http://www.parc-cotentin-bessin.fr/

dernière mise à jour : 2021-07-31 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin

Détails Catégories d’évènement: 50500, Carentan les Marais Autres Lieu Carentan-les-Marais Adresse La Maison du Parc 3 village Ponts d'Ouve Ville Carentan-les-Marais lieuville 49.32174#-1.2656