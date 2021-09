Portets Portets Gironde, Portets Randonnée pédestre dans les vignes au château Les Gravières Portets Portets Catégories d’évènement: Gironde

Portets

Randonnée pédestre dans les vignes au château Les Gravières Portets, 16 octobre 2021, Portets. Randonnée pédestre dans les vignes au château Les Gravières 2021-10-16 10:00:00 – 2021-10-16 12:30:00

Portets Gironde EUR Une randonnée pédestre dans les vignes de 8 km est organisée au château.

Encadrée et guidée par l’association d’Athlétisme CAV (Club d’Athlétisme Villenavais).

A l’arrivée, venez déguster les vins du château et profiter du Food Truck sur place pour l’occasion.

+33 5 56 67 15 70

dernière mise à jour : 2021-09-15

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Portets Autres Lieu Portets Adresse Ville Portets lieuville 44.68697#-0.42277