Haute-Saône

Randonnée pédestre dans les Monts de Gy Autoreille, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Autoreille. Randonnée pédestre dans les Monts de Gy 2021-07-21 – 2021-07-21

Autoreille Haute-Saône Autoreille Prendre un bol d’air frais, ca vous tente?? Nous vous proposons une randonnée pédestre pour découvrir les Monts de Gy et ses environs au rythme d’une balade cool d’environ 8 Km . A l’arrivée un petit en-cas gourmand vous attend. Pour une randonnée remplie de bons moments RV 9h devant la mairie à Autoreille.

Ins à l’office de tourisme des Monts de Gy , Tarifs 5 € adultes et 3 € – 12 ans dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Autoreille, Haute-Saône Étiquettes évènement : Autres Lieu Autoreille Adresse Ville Autoreille lieuville 47.3697#5.80976

