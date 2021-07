Gy Gy Gy, Haute-Saône Randonnée pédestre dans les Monts de Gy au coeur du Vallon de Fontenelay Gy Gy Catégories d’évènement: Gy

Haute-Saône

Randonnée pédestre dans les Monts de Gy au coeur du Vallon de Fontenelay Gy, 4 août 2021, Gy. Randonnée pédestre dans les Monts de Gy au coeur du Vallon de Fontenelay 2021-08-04 – 2021-08-04

Gy Haute-Saône Envie de sortir et de profiter de la beauté des Monts de Gy ?

Une randonnée pédestre d’environ 9km est prévu mercredi 4 août, le départ se fera de la mairie de Gy à 9h.

Après l’effort le réconfort, un petit en-cas gourmand vous attendra à l’arrivée.

Attention inscription obligatoire au 03 84 32 93 93.

