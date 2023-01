Randonnée pédestre dans la Réserve Naturelle National des Marais du Viguierat Arles Arles Catégories d’Évènement: Arles

Randonnée pédestre dans la Réserve Naturelle National des Marais du Viguierat
Accueil des Marais du Viguierat
Chemin de l étourneau, 13104 Mas-Thibert
Arles

2023-03-04 09:30:00 09:30:00 – 2023-03-25 15:30:00 15:30:00

Chemin de l étourneau, 13104 Mas-Thibert Accueil des Marais du Viguierat

Arles

Bouches-du-Rhône EUR La Camargue est en perpétuel mouvement et ses habitants suivent le rythme des saisons. En ce début de printemps, nous vous proposons de venir vous émerveiller devant les changement de couleur et d’ambiance de nos différents paysages sur un parcours de 5km dans la Réserve Naturelle, c’est le retour de la randonnée !



Une grande diversité d’oiseaux à observer

Une mosaïque de milieux naturels caractéristiques de la Camargue

En ce début de printemps, nous vous proposons de venir vous émerveiller devant les changement de couleur et d'ambiance de nos différents paysages sur un parcours de 5km dans la Réserve Naturelle, c'est le retour de la randonnée !
+33 4 90 98 70 91
https://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/billetterie/?re-product-id=227570

Catégories d'Évènement: Arles, Bouches-du-Rhône
Lieu: Arles
Adresse: Chemin de l étourneau, 13104 Mas-Thibert, Accueil des Marais du Viguierat

Randonnée pédestre dans la Réserve Naturelle National des Marais du Viguierat Arles 2023-03-04

