Randonnée pédestre dans la Réserve Naturelle National des Marais du Viguierat Arles Arles Catégories d’évènement: 13200

Arles

Randonnée pédestre dans la Réserve Naturelle National des Marais du Viguierat Arles, 22 octobre 2022, Arles. Randonnée pédestre dans la Réserve Naturelle National des Marais du Viguierat

Accueil des Marais du Viguierat Chemin de l étourneau, 13104 Mas-Thibert Les Amis des Marais du Vigueirat Arles 13200 Chemin de l étourneau, 13104 Mas-Thibert Accueil des Marais du Viguierat

2022-10-22 09:30:00 – 2022-10-22 15:30:00

Chemin de l étourneau, 13104 Mas-Thibert Accueil des Marais du Viguierat

Arles

13200 EUR L’automne offre des couleurs orangées sublimes dans les Marais du Vigueirat, faisant ressortir la beauté des paysages et de la végétation. La lumière est beaucoup plus douce que durant l’été et les fortes chaleurs estivales laissent place à un climat doux et agréable. Les plantes se transforment, les roselières arborent leurs plumeaux de graines, les sansouïres deviennent rouges et l’eau inonde à nouveau les nombreux étangs.



L’automne annonce le retour des oiseaux hivernants, qui viendront passer l’hiver dans les Marais du Vigueirat.



Tous les samedis à partir du 1er octobre, participez à une randonnée pédestre de 5 km dans le coeur de la réserve naturelle, en compagnie d’un guide naturaliste.



Infos pratiques :



Transfert avec vos véhicules vers le sanctuaire de la réserve situé à 5 km au sud de l’accueil.

Prévoir son pique-nique, chaussures de marche, vêtements adaptés aux conditions météo. Venez découvrir le paysage automnal de la réserve ainsi que les oiseaux hivernants, lors d’une randonnée accompagné de l’un de nos guide naturaliste. +33 4 90 98 70 91 https://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/billetterie/?re-product-id=230629 Chemin de l étourneau, 13104 Mas-Thibert Accueil des Marais du Viguierat Arles

dernière mise à jour : 2022-10-24 par

Détails Catégories d’évènement: 13200, Arles Autres Lieu Arles Les Amis des Marais du Vigueirat Adresse Arles 13200 Chemin de l étourneau, 13104 Mas-Thibert Accueil des Marais du Viguierat Ville Arles lieuville Chemin de l étourneau, 13104 Mas-Thibert Accueil des Marais du Viguierat Arles Departement 13200

Arles Les Amis des Marais du Vigueirat Arles 13200 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Randonnée pédestre dans la Réserve Naturelle National des Marais du Viguierat Arles 2022-10-22 was last modified: by Randonnée pédestre dans la Réserve Naturelle National des Marais du Viguierat Arles Arles Les Amis des Marais du Vigueirat 22 octobre 2022 13104 Mas-Thibert Les Amis des Marais du Vigueirat Arles 13200 13200 Accueil des Marais du Viguierat Chemin de l étourneau Arles

Arles 13200