Randonnée pédestre Coursan-en-Othe

Coursan-en-Othe

Randonnée pédestre, 11 juin 2023, Coursan-en-Othe

2023-06-11 09:00:00 – 2023-06-11
Coursan-en-Othe
Aube

Aube Coursan-en-Othe Eur 3 15 Dimanche 11 juin : COURSAN EN OTHE – Randonnée pédestre. Parcours de 12 km, avec ravitaillement. Départ à 9h sur la place. Inscription sur place. Organisée par le comité des fêtes. +33 6 60 71 43 77 Coursan-en-Othe

