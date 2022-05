Randonnée pédestre : Côte Saint-Michel Montigny-sur-Vesle Montigny-sur-Vesle Catégories d’évènement: Marne

Montigny-sur-Vesle

Randonnée pédestre : Côte Saint-Michel Montigny-sur-Vesle, 18 juin 2022, Montigny-sur-Vesle. Randonnée pédestre : Côte Saint-Michel Lieu-dit Le Goulot Ferme du Goulot Montigny-sur-Vesle

2022-06-18 – 2022-06-18 Lieu-dit Le Goulot Ferme du Goulot

Montigny-sur-Vesle Marne Montigny-sur-Vesle Assistez à une randonnée pédestre nocturne aux magnifiques décors ! Deux circuits de 6 et 11 km sont ainsi au programme. 2 circuits, 6 et 11 km +33 6 07 88 78 60 Assistez à une randonnée pédestre nocturne aux magnifiques décors ! Deux circuits de 6 et 11 km sont ainsi au programme. Lieu-dit Le Goulot Ferme du Goulot Montigny-sur-Vesle

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Montigny-sur-Vesle Autres Lieu Montigny-sur-Vesle Adresse Lieu-dit Le Goulot Ferme du Goulot Ville Montigny-sur-Vesle lieuville Lieu-dit Le Goulot Ferme du Goulot Montigny-sur-Vesle Departement Marne

Montigny-sur-Vesle Montigny-sur-Vesle Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montigny-sur-vesle/

Randonnée pédestre : Côte Saint-Michel Montigny-sur-Vesle 2022-06-18 was last modified: by Randonnée pédestre : Côte Saint-Michel Montigny-sur-Vesle Montigny-sur-Vesle 18 juin 2022 Marne Montigny-sur-Vesle

Montigny-sur-Vesle Marne