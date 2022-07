Randonnée pédestre – Circuit du bois joli Saint-Lunaire Saint-Lunaire Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Lunaire

Randonnée pédestre – Circuit du bois joli Saint-Lunaire, 15 juillet 2022, Saint-Lunaire. Randonnée pédestre – Circuit du bois joli

72 Boulevard du Général de Gaulle Bureau d’information touristique Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine Bureau d’information touristique 72 Boulevard du Général de Gaulle

2022-07-15 09:30:00 – 2022-07-15

Bureau d’information touristique 72 Boulevard du Général de Gaulle

Saint-Lunaire

Randonnée pédestre allure 4km/h maximum. Circuit du bois joli à Tréméreuc. 2€ Rendez-vous au Bureau d'information touristique. Vendredi 15 juillet 2022 – 9h30 – Bureau d'information touristique Saint-Lunaire

