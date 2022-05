Randonnée pédestre Chirac-Bellevue Chirac-Bellevue Catégories d’évènement: Chirac-Bellevue

Corrèze

Randonnée pédestre Chirac-Bellevue, 15 mai 2022, Chirac-Bellevue. Randonnée pédestre Le Bourg Chirac-Bellevue

2022-05-15 – 2022-05-15

Le Bourg Chirac-Bellevue Corrèze Chirac-Bellevue Départ libre de 9h à 10h de la salle des fêtes, sachet de ravitaillement au départ

Participation de 4 € L’association “La Récré Chiracoise” organise une randonnée pédestre de 10km sur la commune de Chirac Bellevue. Départ libre de 9h à 10h de la salle des fêtes, sachet de ravitaillement au départ

Participation de 4 € Le Bourg Chirac-Bellevue

dernière mise à jour : 2022-04-05 par

Détails Catégories d’évènement: Chirac-Bellevue, Corrèze Autres Lieu Chirac-Bellevue Adresse Le Bourg Ville Chirac-Bellevue lieuville Le Bourg Chirac-Bellevue

Randonnée pédestre Chirac-Bellevue 2022-05-15 was last modified: by Randonnée pédestre Chirac-Bellevue Chirac-Bellevue 15 mai 2022

Chirac-Bellevue