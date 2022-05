Randonnée pédestre Chilleurs-aux-Bois Chilleurs-aux-Bois Catégories d’évènement: Chilleurs-aux-Bois

Loiret

Randonnée pédestre Chilleurs-aux-Bois, 26 mai 2022, Chilleurs-aux-Bois. Randonnée pédestre Chilleurs-aux-Bois

2022-05-26 08:30:00 – 2022-05-26

Chilleurs-aux-Bois Loiret Chilleurs-aux-Bois ASCC Crottes en Pithiverais organise une randonnée pédestre jeudi 26 mai.

Départ prévu du Château de Chamerolles à Chilleurs-aux-Bois de 8h30 à 9h30.

Deux parcours sont proposés : 8 et 13km.

Ravitaillement et apéritif offerts. ASCC Crottes en Pithiverais organise une randonnée pédestre jeudi 26 mai. +33 6 88 37 47 83 ASCC Crottes en Pithiverais organise une randonnée pédestre jeudi 26 mai.

Départ prévu du Château de Chamerolles à Chilleurs-aux-Bois de 8h30 à 9h30.

Deux parcours sont proposés : 8 et 13km.

Ravitaillement et apéritif offerts. Image par Hans Braxmeier de Pixabay

Chilleurs-aux-Bois

dernière mise à jour : 2022-05-04 par OT GRAND PITHIVERAIS

Détails Catégories d’évènement: Chilleurs-aux-Bois, Loiret Autres Lieu Chilleurs-aux-Bois Adresse Ville Chilleurs-aux-Bois lieuville Chilleurs-aux-Bois Departement Loiret

Chilleurs-aux-Bois Chilleurs-aux-Bois Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chilleurs-aux-bois/

Randonnée pédestre Chilleurs-aux-Bois 2022-05-26 was last modified: by Randonnée pédestre Chilleurs-aux-Bois Chilleurs-aux-Bois 26 mai 2022 Chilleurs-aux-Bois Loiret

Chilleurs-aux-Bois Loiret