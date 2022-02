Randonnée pédestre Chazelet Chazelet Catégories d’évènement: Chazelet

Indre

Randonnée pédestre Chazelet, 6 mars 2022, Chazelet. Randonnée pédestre Chazelet

2022-03-06 07:30:00 – 2022-03-06

Chazelet Indre Chazelet Parcours pédestre de 5, 7, 13 et 18km proposés par l’association Familles rurales suer la commune de Chazelet. Ravitaillement et pot de l’amitié à l’arrivée. L’association Familles rurales propose une matinée de randonnée sur les chemin de la commune. +33 6 83 05 81 25 Parcours pédestre de 5, 7, 13 et 18km proposés par l’association Familles rurales suer la commune de Chazelet. Ravitaillement et pot de l’amitié à l’arrivée. ©PNRBrenne – VLM

Chazelet

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: Chazelet, Indre Autres Lieu Chazelet Adresse Ville Chazelet lieuville Chazelet Departement Indre

Chazelet Chazelet Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chazelet/

Randonnée pédestre Chazelet 2022-03-06 was last modified: by Randonnée pédestre Chazelet Chazelet 6 mars 2022 Chazelet Indre

Chazelet Indre