Randonnée pédestre 2021-09-05 07:30:00 07:30:00 – 2021-09-05 11:00:00 11:00:00

Châtonnay Isère Châtonnay EUR 5 5 Randonnée pédestre avec 3 circuits, 5km-10km-15km, avec ravitaillement . Inscription le jour même place de la mairie de 7h30 à 11h bcsechatonnay@gmail.com +33 7 83 49 89 12 dernière mise à jour : 2021-06-29 par Office de Tourisme Terres de Berlioz

