Randonnée pédestre Charnay-lès-Mâcon, mercredi 8 mai 2024.

Randonnée pédestre Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire

9-12-16-26 km sur les sentiers du Mâconnais. Superbes vues sur les paysages des vignobles et collines de Bourgogne du Sud. Balisages soignés et ambiance chaleureuse. Café et petits biscuits offerts au départ. Buvette et petite restauration au retour. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08 08:00:00

fin : 2024-05-08 14:00:00

Place de Levigny

Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lasourcedelevigny@gmail.com

L’événement Randonnée pédestre Charnay-lès-Mâcon a été mis à jour le 2024-03-04 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)