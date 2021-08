Champagné Champagné Champagne, Sarthe RANDONNÉE PÉDESTRE – CHAMPAGNÉ Champagné Champagné Catégories d’évènement: Champagne

Sarthe

RANDONNÉE PÉDESTRE – CHAMPAGNÉ Champagné, 5 septembre 2021, Champagné. RANDONNÉE PÉDESTRE – CHAMPAGNÉ 2021-09-05 08:30:00 – 2021-09-05 13:00:00 Départ PARKING de l’Escale 25 route de Saint-Calais

Champagné Sarthe Champagné Familles Rurales de Champagné organisent une randonnée pédestre le :

> > – DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021

> > en partenariat avec les Parcours du Coeur.

> >

> > Cette randonnée partira du parking du Restaurant :

> > “L’ESCALE – 25 Route de St Calais – 72470 CHAMPAGNÉ”

> >

> > à partir de 8 h 30 à 9 h 30 – Parcours de 6 km ou 13 km environ. 3,50 € sur Place , 2,50 € pour les Licenciés (Présentation de licence) dernière mise à jour : 2021-08-16 par

