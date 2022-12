Randonnée pédestre Celon Celon Celon Catégories d’évènement: Celon

Randonnée pédestre 11 rue de l'Église Celon Indre

2023-04-23 07:30:00 – 2023-04-23

2023-04-23 07:30:00 – 2023-04-23 Celon

Indre Celon Le comité des fêtes de Celon organise « La randonnée de la route mauve », avec 3 parcours : 7km, 10km et 14km.

Inscriptions et départ de la mairie de 7h30 à 9h00. Randonnée pédestre sur la commune de Celon dans la vallée de la Creuse. dejoie.patrick@orange.fr +33 6 84 38 84 52 ©freepik

