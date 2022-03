RANDONNEE PEDESTRE Caux Caux Catégories d’évènement: Caux

Caux Hérault Caux Partez en randonnée dans la nature caussinarde.

Boucle d’environ 10km où vous pourrez découvrir les paysages, la campagne autour de Caux riche par ses vignobles, ses capitelles et ses fours à chaux.

Départ 9 heures salle du peuple, pause déjeuner avec repas tiré du sac, l'association les "Amis du clocher de Caux" vous offre les rafraîchissements pendant le pique-nique. Randonnée pédestre à la découverte du patrimoine caussinard, organisé par les Amis du Clocher et du Patrimoine de Caux. acpcdecaux@gmail.com +33 4 67 37 11 48 http://lesamisduclocherdecaux.wifeo.com/

