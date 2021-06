Boulleret Boulleret Boulleret, Cher Randonnée Pédestre Boulleret Boulleret Catégories d’évènement: Boulleret

Boulleret Cher Boulleret Randonnée pédestre par JS BOULLERET cyclotourisme depuis le foyer rural

Randonnée pédestre par JS BOULLERET cyclotourisme depuis le foyer rural

7.5km 3€ 14km 4€ 21km 4€ – Parcours fléchés avec ravitaillements- Incription a partir de 7h, protocole sanitaire covid-19

+33 7 87 61 66 76

