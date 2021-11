Bouesse Bouesse 36200, Bouesse Randonnée pédestre Bouesse Bouesse Catégories d’évènement: 36200

Bouesse

Randonnée pédestre Bouesse, 21 novembre 2021, Bouesse.

2021-11-21 07:30:00 – 2021-11-21

Bouesse 36200 Bouesse Le Comité des foires et de Gym de Bouesse organise une randonnée pédestre de 6, 10,et 18 km.

Départ de la salle des fêtes de 7h30 à 9h00 Randonnée pédestre. jclballereau@gmail.com +33 6 87 53 19 01 Le Comité des foires et de Gym de Bouesse organise une randonnée pédestre de 6, 10,et 18 km.

Départ de la salle des fêtes de 7h30 à 9h00 ©PIXABAY

