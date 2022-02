Randonnée pédestre : boucle du polissoir Campagne Campagne Catégories d’évènement: Campagne

Campagne Dordogne Campagne Randonnée organisée par le Golf de la Marterie (Saint Félix de Reilhac et Mortemart) Rendez-vous à 14h sur le parking face au camping le Val de la Marquise.

Belle randonnée, sans difficulté, accessible à tous. Boucle de 5,6 kms, Durée 1h30. Ouvert à tous. Découverte du château de Campagne, son parc arboré, les cluzeaux, polissoirs, point de vue sur la vallée. Retour randonnée, les participants sont conviés au golf pour partager les crêpes. Présentation du pass sanitaire au golf. Randonnée organisée par le Golf de la Marterie (Saint Félix de Reilhac et Mortemart) Rendez-vous à 14h sur le parking face au camping le Val de la Marquise.

