Bannay Cher Bannay 3 parcours de 6, 8 et 14 km pour cette randonnée pédestre organisée par l’association des parents d’élèves.

3 parcours de 6, 8 et 14 km pour cette randonnée pédestre organisée par l'association des parents d'élèves.

Ravitaillement et verre de l'amitié à l'arrivée. Pensez à apporter votre gobelet ebb18300@gmail.com +33 6 78 66 15 26

©Ecole Buissonnière

