Randonnée pédestre avec la FFRP23 Aubusson Aubusson AubussonAubusson Catégories d’évènement: Aubusson

Creuse

Randonnée pédestre avec la FFRP23 Aubusson Aubusson, 4 juin 2022, AubussonAubusson. Randonnée pédestre avec la FFRP23 Hall Polyvalent Aubusson Aubusson

2022-06-04 08:00:00 08:00:00 – 2022-06-04 14:00:00 14:00:00

Aubusson Creuse Hall Polyvalent Aubusson Creuse Aubusson Départ du hall polyvalent

– à 8h – 21 km

– à 8h30 – 13 km

– à 14h – 8 km

Tarifs :

– 3 € licencié (FFR – FFvélo – Ufolep)

– 4 € non licencié

Inscriptions :

– Hello Asso

– https://creuse.ffrandonnee.fr/

Chaussures de randonnées indispensables. Le Comité Départemental de Randonnée Pédestre de la Creuse vous invite à randonner sur les sentiers de la commune d’Aubusson. Départ du hall polyvalent

– à 8h – 21 km

– à 8h30 – 13 km

– à 14h – 8 km

Tarifs :

– 3 € licencié (FFR – FFvélo – Ufolep)

– 4 € non licencié

Inscriptions :

– Hello Asso

– https://creuse.ffrandonnee.fr/

Chaussures de randonnées indispensables. Hall Polyvalent Aubusson Aubusson

dernière mise à jour : 2022-04-26 par OT Aubusson-Felletin

Détails Catégories d’évènement: Aubusson, Creuse Autres Lieu Aubusson Aubusson Adresse Hall Polyvalent Ville AubussonAubusson lieuville Hall Polyvalent Aubusson Aubusson Departement Creuse

Aubusson Aubusson AubussonAubusson Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubussonaubusson/

Randonnée pédestre avec la FFRP23 Aubusson Aubusson 2022-06-04 was last modified: by Randonnée pédestre avec la FFRP23 Aubusson Aubusson Aubusson Aubusson 4 juin 2022 Aubusson Creuse

AubussonAubusson Creuse