Randonnée pédestre autour de Monhoudou Monhoudou, dimanche 14 avril 2024.

Randonnée pédestre autour de Monhoudou Monhoudou Sarthe

Le Comité des Fêtes de Monhoudou organise une marche comprenant 3 parcours de 6, 10 et 18km, plus un parcours familial de 4km l’après-midi.

Possibilité de pique-nique tiré du sac.

Inscriptions sur place dès 8h30 à la salle des fêtes.

Tarifs 5€ pour les grands parcours (10 et 18km), 2€ pour les autres, gratuit pour les moins de 18 ans.

Renseignements au 06 89 77 67 15 2 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 08:30:00

fin : 2024-04-14 16:00:00

Monhoudou 72260 Sarthe Pays de la Loire

