Ceton 61260 Ceton Randonnée pédestre organisée par les Randonnées Cetonnaises.

Départ 17h pour un retour vers 20h ; puis pique-nique autour de l’étang (apéritif et café offert par l’association).

Préinscription souhaitée +33 6 65 55 64 64 Randonnée pédestre organisée par les Randonnées Cetonnaises.

Catégories d'évènement: 61260, Ceton