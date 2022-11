Randonnée pédestre au profit du Téléthon Sarlat-la-Canéda, 2 décembre 2022, Sarlat-la-Canéda.

Randonnée pédestre au profit du Téléthon

Place Pasteur Sarlat-la-Canéda Dordogne

2022-12-02 – 2022-12-02

Sarlat-la-Canéda

Dordogne

Sarlat-la-Canéda

12 EUR Téléthon 2022 – Le Lions club de Sarlat et les Traiteurs du Céou (Thierry Peyruchaud) organisent, le vendredi 2 décembre à partir de 18h et le samedi 3 décembre à partir de 12h et de 18h, place Pasteur à Sarlat, une vente de repas à emporter ou à déguster sur place. Ambiance musicale prévue.

Au menu : Vermicelle de Mémé (bouillon de poule) – Cuisse de veau rôtie à la broche, compotée d’oignons et pommes de terre sarladaises – crème caramel « maison ».

Prix du menu complet 15€* – Plat principal uniquement 12€* (*hors boissons). Les bénéfices seront reversés à l’AFM (Association Française contre les Myopathies).

+33 6 88 65 41 19

