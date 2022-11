RANDONNÉE PÉDESTRE AU PROFIT DU TÉLÉTHON Nant-le-Grand Nant-le-Grand Catégories d’évènement: Meuse

Meuse Nant-le-Grand 3 EUR Le comité des fêtes de Nant-le-Grand vous donne rendez-vous pour une randonnée pédestre en famille. Les bénéfices de cette manifestation seront reversés à AFM TÉLÉTHON.

Au programme :

2 parcours, 5 km et 10 km pour les plus courageux… Vous partirez sur le parcours à votre rythme à partir de 13h30.

Le parcours sera entièrement fléché.

Ravitaillement sur le grand parcours.

À l’arrivée, vous pourrez déguster des boissons chaudes… et pour les plus gourmands, des gaufres et brioches.

Afin d’organiser au mieux cette manifestation, vous pouvez vous pré-inscrire par internet à l’adresse suivante: http://www.nantlegrand.com +33 6 74 58 82 75 http://www.nantlegrand.com/ Alban jacquin

