Échourgnac Dordogne Échourgnac * Randonnée pédestre – E 8 et 12 kms

Au profit du dépistage du cancer colorectal RDV parking de la salle de fêtes à 8h45 : 4 € possibilité de déjeuner le midi à 8 € -06.59.58.95.19 * Randonnée pédestre – E 8 et 12 kms

