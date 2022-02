RANDONNÉE PÉDESTRE AU PROFIT DE L’ODP Beaufay, 13 mars 2022, Beaufay.

RANDONNÉE PÉDESTRE AU PROFIT DE L’ODP La Vieuxville Gîte de La Vieuxville Beaufay

2022-03-13 – 2022-03-13 La Vieuxville Gîte de La Vieuxville

Beaufay Sarthe Beaufay

1 1 EUR Les Belfaidiennes ensemble pour ODP !

Randonnée pédestre de 7 ou 14km au départ à 9h du gîte de la Vieuxville.

Tarifs : 5€ par personne et 1€ par enfant de – de 12 ans – Les fonds seront reversés entièrement à l’ODP (Œuvres des Pupilles Orphelins et Fonds d’Entraide des Sapeurs-Pompiers de France)

Réservations au 06 26 22 00 72 (au plus tard le 6 mars)

+33 6 26 22 00 72

