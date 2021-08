Grazac Eglise et prieuré de Grazac Grazac, Haute-Loire Randonnée pédestre au fil du patrimoine grazacois Eglise et prieuré de Grazac Grazac Catégories d’évènement: Grazac

Haute-Loire

Randonnée pédestre au fil du patrimoine grazacois Eglise et prieuré de Grazac, 19 septembre 2021, Grazac. Randonnée pédestre au fil du patrimoine grazacois

Eglise et prieuré de Grazac, le dimanche 19 septembre à 09:30

Départ à 9 h30 de l’église, retour vers 17 h 7 km environ – possibilité de retour au long du parcours Repas tiré des sacs Chaussures de marche obligatoires, bâtons Inscriptions obligatoires Visites guidées et commentées : château-prieuré, château de Verchères, croix de Pierre Sarda, château de Carry, aqueduc du Lignon, pont de la Sainte, Chapelette. Eglise et prieuré de Grazac 43200 Grazac Grazac Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Grazac, Haute-Loire Autres Lieu Eglise et prieuré de Grazac Adresse 43200 Grazac Ville Grazac lieuville Eglise et prieuré de Grazac Grazac