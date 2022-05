Randonnée pédestre “astronomique” à Carville Souleuvre en Bocage Souleuvre en Bocage Catégories d’évènement: Calvados

Souleuvre en Bocage

Randonnée pédestre “astronomique” à Carville Souleuvre en Bocage, 15 octobre 2022, Souleuvre en Bocage. Randonnée pédestre “astronomique” à Carville Le Bourg Carville Souleuvre en Bocage

2022-10-15 – 2022-10-15 Le Bourg Carville

Souleuvre en Bocage Calvados Balade pédestre nocturne avec les étoiles animée par l’astroclub “la Girafe”, lieu de départ et nombre de km à déterminer. Quiz dans la salle des fêtes, si les étoiles étaient cachées. Balade pédestre nocturne avec les étoiles animée par l’astroclub “la Girafe”, lieu de départ et nombre de km à déterminer. Quiz dans la salle des fêtes, si les étoiles étaient cachées. Balade pédestre nocturne avec les étoiles animée par l’astroclub “la Girafe”, lieu de départ et nombre de km à déterminer. Quiz dans la salle des fêtes, si les étoiles étaient cachées. Le Bourg Carville Souleuvre en Bocage

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Souleuvre en Bocage Autres Lieu Souleuvre en Bocage Adresse Le Bourg Carville Ville Souleuvre en Bocage lieuville Le Bourg Carville Souleuvre en Bocage Departement Calvados

Souleuvre en Bocage Souleuvre en Bocage Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/souleuvre-en-bocage/

Randonnée pédestre “astronomique” à Carville Souleuvre en Bocage 2022-10-15 was last modified: by Randonnée pédestre “astronomique” à Carville Souleuvre en Bocage Souleuvre en Bocage 15 octobre 2022 Calvados Souleuvre-en-Bocage

Souleuvre en Bocage Calvados