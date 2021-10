Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse, Indre Randonnée pédestre Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Catégories d’évènement: Argenton-sur-Creuse

Indre

Randonnée pédestre Argenton-sur-Creuse, 5 décembre 2021, Argenton-sur-Creuse. Randonnée pédestre Argenton-sur-Creuse

2021-12-05 07:15:00 – 2021-12-05

Argenton-sur-Creuse Indre Randonnée pédestre organisé par le CLC d’Argenton sur Creuse,

(10,15, 20 et 25 km) Randonnée pédestre bernadette.jouhaud@laposte.fr +33 6 82 32 95 78 http://clcargenton36.fr/cyclos-marcheurs.html Randonnée pédestre organisé par le CLC d’Argenton sur Creuse,

(10,15, 20 et 25 km) OT Terres de Loire et Canaux – IRémy

Argenton-sur-Creuse

dernière mise à jour : 2021-10-24 par

Détails Catégories d’évènement: Argenton-sur-Creuse, Indre Autres Lieu Argenton-sur-Creuse Adresse Ville Argenton-sur-Creuse lieuville Argenton-sur-Creuse