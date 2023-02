Randonnée pédestre – ALM Arelaune-en-Seine Catégories d’Évènement: Arelaune-en-Seine

Seine-Maritime

Randonnée pédestre – ALM, 11 mars 2023, Arelaune-en-Seine
Pont de Brotonne Arelaune-en-Seine Seine-Maritime

2023-03-11 13:30:00

Seine-Maritime Rendez-vous à 13h30 sur le parking gauche du pont de Brotonne pour une randonnée de 10km.

Inscription avant le 9 mars. Prévoir une bouteille d’eau, de bonnes chaussures. Rendez-vous à 13h30 sur le parking gauche du pont de Brotonne pour une randonnée de 10km.

Arelaune-en-Seine

