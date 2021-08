Alligny-en-Morvan Alligny-en-Morvan 58230, Alligny-en-Morvan Randonnée pédestre Alligny-en-Morvan Alligny-en-Morvan Catégories d’évènement: 58230

Alligny-en-Morvan 58230 Alligny-en-Morvan RDV 9h au Musée des Nourrices et des enfants de l'Assistance Publique pour un départ à 9h30 – Activité gratuite , sans inscription – Durée de la randonnée environ 2h / 2h30, difficulté facile à moyenne – Organisée par le Musée des Nourrices +33 3 86 78 44 05

