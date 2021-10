Thézac Thézac Lot-et-Garonne, Thézac Randonnée pédestre active Thézac Thézac Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Thézac

Randonnée pédestre active Thézac, 12 novembre 2021, Thézac. Randonnée pédestre active Thézac

2021-11-12 09:00:00 – 2021-11-12

Thézac Lot-et-Garonne L’association “Les Chemins de Thézac” propose une randonnée pédestre pour un parcours de 11 km dénivelé 250 m. Rendez-vous à 9h à la Mairie de Monségur. Parcours animé par Michel. L’association “Les Chemins de Thézac” propose une randonnée pédestre pour un parcours de 11 km dénivelé 250 m. Rendez-vous à 9h à la Mairie de Monségur. Parcours animé par Michel. +33 6 27 32 22 83 L’association “Les Chemins de Thézac” propose une randonnée pédestre pour un parcours de 11 km dénivelé 250 m. Rendez-vous à 9h à la Mairie de Monségur. Parcours animé par Michel. Les Chemins de Thezac

Thézac

dernière mise à jour : 2021-10-25 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Thézac Autres Lieu Thézac Adresse Ville Thézac lieuville Thézac