Randonnée pédestre active

Randonnée pédestre active, 27 mai 2022, . Randonnée pédestre active

2022-05-27 08:30:00 – 2022-05-27 L’association des Chemins de Thézac organise une randonnée pédestre pour un parcours de 10 km dénivelé 120m animée par Pierre. RDV à Thézac. Pensez à vous inscrire car ce calendrier est susceptible d’être modifié, il est prudent de téléphoner avant de se déplacer. L’association des Chemins de Thézac organise une randonnée pédestre pour un parcours de 10 km dénivelé 120m animée par Pierre. RDV à Thézac. Pensez à vous inscrire car ce calendrier est susceptible d’être modifié, il est prudent de téléphoner avant de se déplacer. +33 6 77 91 04 46 L’association des Chemins de Thézac organise une randonnée pédestre pour un parcours de 10 km dénivelé 120m animée par Pierre. RDV à Thézac. Pensez à vous inscrire car ce calendrier est susceptible d’être modifié, il est prudent de téléphoner avant de se déplacer. Les chemins de Thézac dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville