La fédération française de randonnée du Finistère (FFR29) organise une sortie pédestre accompagnée et guidée au départ de la Pointe de la Torche vers Penmarc'h. Une boucle de 21 kilomètres pour découvrir les richesses environnementales et patrimoniales de la commune. Plusieurs étapes sont prévues autour de la Chapelle de la Madeleine, les marais de Lescors, l'ancienne voie de chemin de fer, le port de Kérity, la Pointe de Saint-Pierre et les phares, la Chapelle de la Joie, le port et les rochers de Saint-Guénolé, l'anse de Pors Carn… avec un retour sur le site de La Torche. +33 2 98 89 60 06 http://www.ffrandonnee29.fr/

