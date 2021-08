Vieux Vieux Calvados, Vieux Randonnée pédestre accompagnée en Vallées de l’Orne et de l’Odon Vieux Vieux Catégories d’évènement: Calvados

Vieux

Randonnée pédestre accompagnée en Vallées de l’Orne et de l’Odon Vieux, 17 août 2021, Vieux. Randonnée pédestre accompagnée en Vallées de l’Orne et de l’Odon 2021-08-17 14:00:00 – 2021-08-17

Vieux Calvados Vieux Calvados Randonnée pédestre accompagnée organisée par la Communauté de communes des Vallées de l’Orne et de l’Odon. Le thème du jour est : la vallée de la Guigne de Vieux à Feuguerolles-Bully,le musée de Vieux la Romaine. Départ : Parking du Musée de Vieux la Romaine Gratuité, sur inscription. Places limitées (-de 50 personnes), distances inférieures à 10 kms. Randonnée pédestre accompagnée organisée par la Communauté de communes des Vallées de l’Orne et de l’Odon. Le thème du jour est : la vallée de la Guigne de Vieux à Feuguerolles-Bully,le musée de Vieux la Romaine. Départ : Parking du Musée de Vieux… +33 2 31 50 09 72 Randonnée pédestre accompagnée organisée par la Communauté de communes des Vallées de l’Orne et de l’Odon. Le thème du jour est : la vallée de la Guigne de Vieux à Feuguerolles-Bully,le musée de Vieux la Romaine. Départ : Parking du Musée de Vieux la Romaine Gratuité, sur inscription. Places limitées (-de 50 personnes), distances inférieures à 10 kms. dernière mise à jour : 2021-08-02 par OT Suisse Normande Comité Régional de Tourisme de NormandieComité Régional de Tourisme de Normandie

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Vieux Autres Lieu Vieux Adresse Ville Vieux lieuville 49.10676#-0.4298