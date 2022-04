Randonnée pédestre accompagnée en Vallées de l’Orne et de l’Odon Maizet Maizet Catégories d’évènement: Calvados

Maizet

Randonnée pédestre accompagnée en Vallées de l’Orne et de l’Odon Maizet, 17 mai 2022, Maizet. Randonnée pédestre accompagnée en Vallées de l’Orne et de l’Odon La Ferme des Ifs 2 rue Anier Maizet

2022-05-17 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-17 La Ferme des Ifs 2 rue Anier

Maizet Calvados Maizet Randonnée pédestre accompagnée organisée par la Communauté de communes des Vallées de l’Orne et de l’Odon. Circuits de 8 à 12 km.

Sur inscription au 02 31 50 09 72 ou en ligne sur le site www.vallees-orne-odon.fr Randonnée pédestre accompagnée organisée par la Communauté de communes des Vallées de l’Orne et de l’Odon. Circuits de 8 à 12 km.

Sur inscription au 02 31 50 09 72 ou en ligne sur le site www.vallees-orne-odon.fr tourisme@vallees-orne-odon.fr +33 2 31 50 09 72 Randonnée pédestre accompagnée organisée par la Communauté de communes des Vallées de l’Orne et de l’Odon. Circuits de 8 à 12 km.

Sur inscription au 02 31 50 09 72 ou en ligne sur le site www.vallees-orne-odon.fr La Ferme des Ifs 2 rue Anier Maizet

dernière mise à jour : 2022-04-16 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Maizet Autres Lieu Maizet Adresse La Ferme des Ifs 2 rue Anier Ville Maizet lieuville La Ferme des Ifs 2 rue Anier Maizet Departement Calvados

Maizet Maizet Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maizet/

Randonnée pédestre accompagnée en Vallées de l’Orne et de l’Odon Maizet 2022-05-17 was last modified: by Randonnée pédestre accompagnée en Vallées de l’Orne et de l’Odon Maizet Maizet 17 mai 2022 Calvados Maizet

Maizet Calvados