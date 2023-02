RANDONNÉE PÉDESTRE ACCOMPAGNÉE : CLISSON, VIGNOBLE ET BORDS DE MOINE Clisson Catégories d’Évènement: Clisson

Loire-Atlantique

RANDONNÉE PÉDESTRE ACCOMPAGNÉE : CLISSON, VIGNOBLE ET BORDS DE MOINE, 13 juin 2023, Clisson . RANDONNÉE PÉDESTRE ACCOMPAGNÉE : CLISSON, VIGNOBLE ET BORDS DE MOINE Place de la Trinité Clisson Loire-Atlantique

2023-06-13 – 2023-06-13 Clisson

Loire-Atlantique Rendez-vous place de la Trinité pour le point de départ d’une randonnée accompagnée de 3h. Le guide vous présentera la ville de Clisson depuis l’un de ses plus beaux panoramas. De petits chemins vous conduisent ensuite en campagne, à travers les vignes et les champs jusqu’aux rives boisées et paisibles de la Moine, en plein cœur d’une nature préservée. Le guide ponctue cette randonnée de 8 km de commentaires sur le patrimoine (Clisson, le château et la Garenne Lemot), l’histoire, les rivières et le vignoble : une découverte complète et une balade conviviale.

Étape dégustation de Muscadet à la cave au cours du circuit. Partez randonner avec un guide qui agrémentera votre marche entre Clisson, Vignoble et bords de Moine, de ses commentaires et annecdotes, avec une étape dégustation de vin Clisson

dernière mise à jour : 2023-02-08 par

Détails Catégories d’Évènement: Clisson, Loire-Atlantique Autres Lieu Clisson Adresse Place de la Trinité Clisson Loire-Atlantique Ville Clisson lieuville Clisson Departement Loire-Atlantique

Clisson Clisson Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clisson /

RANDONNÉE PÉDESTRE ACCOMPAGNÉE : CLISSON, VIGNOBLE ET BORDS DE MOINE 2023-06-13 was last modified: by RANDONNÉE PÉDESTRE ACCOMPAGNÉE : CLISSON, VIGNOBLE ET BORDS DE MOINE Clisson 13 juin 2023 Clisson Loire-Atlantique Place de la Trinité Clisson Loire-Atlantique

Clisson Loire-Atlantique