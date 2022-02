Randonnée pédestre à Viré Viré, 27 mars 2022, Viré.

Randonnée pédestre à Viré Viré

2022-03-27 – 2022-03-27

Viré Saône-et-Loire

EUR 3 6 L’association « Un P’tit Plus » organise sa randonnée annuelle entre vignes et forêts au départ du foyer rural de Viré. De 5 à 20km (pas de ravitaillement pour le 5 km). Départ de 8h à 15h mais avant 12h pour le 15km et 10h pour le 20km. Inscription sur place avec 1 boisson et 1 part de gâteau offertes au départ.

Et si possible, un bol de soupe offert à l’arrivée !

Pensez à apporter votre gobelet SVP ;-)

manu.chaffange@outlook.fr

L’association « Un P’tit Plus » organise sa randonnée annuelle entre vignes et forêts au départ du foyer rural de Viré. De 5 à 20km (pas de ravitaillement pour le 5 km). Départ de 8h à 15h mais avant 12h pour le 15km et 10h pour le 20km. Inscription sur place avec 1 boisson et 1 part de gâteau offertes au départ.

Et si possible, un bol de soupe offert à l’arrivée !

Pensez à apporter votre gobelet SVP ;-)

Viré

dernière mise à jour : 2022-02-01 par