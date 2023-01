Randonnée pédestre à travers le vignoble Irancy Irancy Irancy Catégories d’Évènement: Irancy

Yonne

Randonnée pédestre à travers le vignoble Irancy, 29 janvier 2023, Irancy

2023-01-29 08:00:00 – 2023-01-29 15:00:00 Irancy

Yonne Irancy EUR Parcours fléchés de 10 / 15 / 25 km, avec ravitaillement (se munir de son gobelet). Inscriptions au départ. Départs libres de 8 à 10 h. Accueil retour jusqu’à 15 h. ctauxerrois@gmail.com Irancy

